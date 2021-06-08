Beşiktaşta Rıdvan Yılmazın değeri belli oldu!

2020-21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Transfer çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile de yeni bir sözleşme için masaya oturacak. Beşiktaş’ta kimlerin transfer edileceği de merak konusu.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI: 5 MİLYON EURO

Sabah’ın haberine göre; Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor. 19 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.

Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck’in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon Euro’nun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor. Rıdvan’ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu için yönetim resmi teklifler gelmeden masaya oturmayı düşünmüyor.

DİEGO COSTA’YA BAŞKANDAN VETO

Golcü arayan siyah-beyazlılara bu süreçte birçok öneri gelirken bunlardan biri de Diego Costa oldu. Beşiktaş’a önerilen İspanyol oyuncu için kulübe öneride bulunan menajerler 3.5 milyon Euro maaşla oyuncuyu getirebileceklerini iletti. Üstelik Costa’nın imza parası da istediği kaydedilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin öneriyi geri çevirdiği ve herhangi bir girişimin yapılmadığı ifade edildi.