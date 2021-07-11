Spor

Beşiktaşta Oğuzhan Özyakupa sözleşme uyarısı

Beşiktaştaki performansıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan Oğuzhan Özyakup, yönetimin talebi sonrasında maaş konusu için masaya oturacak. Beşiktaş yönetimi, 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan indirim bekliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaşta Oğuzhan Özyakupa sözleşme uyarısı
Beşiktaşta Oğuzhan Özyakupa sözleşme uyarısı

Beşiktaş ‘taki performansıyla bir türlü istikrarı yakalayamayan Oğuzhan Özyakup, yönetimin talebi sonrasında maaş konusu için idarecilerle yeni sezon öncesinde masaya oturacak. Kulüple1 yıllık daha kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun 2.5 milyon Euro ’luk maaşından indirim yapmasını isteyecek olan yönetim, geçen sezon bu konuda geri adım atmayan tecrübeli isimden bu kez fikrini değiştirmesini bekliyor. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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