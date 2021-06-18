Spor

Beşiktaşta NSakalaya Marsilya kancası

Son dakika transfer haberi... Geçtiğimiz sezon Alanyaspordan Beşiktaşa gelen NSakala için Fransız ekibi Marsilyanın teklifte bulunduğu öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 54 dakika önce
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Beşiktaşta NSakalaya Marsilya kancası
Beşiktaşta NSakalaya Marsilya kancası

Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş ‘a çevirdi. Fransızlar, Fabrice N’Sakala için Kara Kartal’ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro’luk bir teklif önerildiği öğrenildi. Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 54 dakika önce
0 11 Bir dakikadan az

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