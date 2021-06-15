Spor

Beşiktaşta kritik buluşma! Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ

Beşiktaş ’la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaşta kritik buluşma! Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ
Beşiktaşta kritik buluşma! Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ

Beşiktaş ’la sözleşmesi biten Teknik Direktör Sergen Yalçın ile Asbaşkan Emre Kocadağ önümüzdeki hafta bir kez daha bir araya gelecek. Türkiye ’nin İtalya ile oynadığı EURO 2020 maçını izlemek için Roma ’ya giden Kocadağ ’ın 1-2 gün içinde döneceği ve Çeşme ’de Yalçın ’la yeniden masaya oturacağı belirlendi. Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın ’ın bu görüşmede maddi konulardaki pürüzleri ortadan kaldırması bekleniyor. Sorunların aşılması halinde siyah-beyazlı hoca, İstanbul ’da düzenlenecek törenle 1 yıllık yeni mukaveleye imza atacak. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 17 Bir dakikadan az

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