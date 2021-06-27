Spor

Beşiktaşta Kenan Karaman beklemede

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar ’ın gündemine gelen Kenan Karaman ’la ön anlaşma yapılmıştı. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası ’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 15 Bir dakikadan az
Beşiktaşta Kenan Karaman beklemede
Beşiktaşta Kenan Karaman beklemede

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf ’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar ’ın gündemine gelen Kenan Karaman ’la ön anlaşma yapılmıştı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası ’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak transfer kararını yeniden değerlendirmeye aldı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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