Spor

Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

Sergen Yalçın ile transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, son olarak 15 milyon TLden 18 milyon TLye çıktı. Ancak Yalçın, 2.5 milyon Eurodan aşağı inmezken, transferde tam yetki talep etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın
Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

Beşiktaş Yönetimi, şampiyon hocası Sergen Yalçın ile görüşmelerini sürdürüyor. İlk etapta 7 milyon TL öneren Kara Kartal, sırasıyla 12 ve 15 milyon TL teklif ederken, son olarak da Yalçın’a 18 milyon TL sundu. Ancak 48 yaşındaki teknik adam, halen 2.5 milyon Euro’nun (25.3 milyon TL) altına inmiyor. Ayrıca Yalçın, istediği paranın yanı sıra yönetimden transferde de tam yetki talep etti. İki taraf arasında gerçekleştirilen görüşmelerin Slovakya kampına kadar sonuçlandırılması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 12 Bir dakikadan az

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