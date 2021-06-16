Spor

Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

Beşiktaş ’ta gündemin ilk sırasında Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın ile bu hafta yapılacak görüşmelerin ardından durumun netleşmesi bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Geçtiğimiz haftalarda da temaslarına devam eden yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla kontrat detaylarını ve kadro planlamasını konuşuyor.

Trtspor’un haberine göre; Mevcut kadronun iskeletinin korunmasını isteyen Sergen Yalçın, yapılacak takviyelerle de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım oluşturmayı düşünüyor. Sergen Yalçın, Çeşme ’de sezonun yorgunluğunu atıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ’da buraya geçerek Yalçın ile temaslarını sürdürecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 14 Bir dakikadan az

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