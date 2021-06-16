Beşiktaşta gündem Sergen Yalçın

Geçtiğimiz haftalarda da temaslarına devam eden yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla kontrat detaylarını ve kadro planlamasını konuşuyor.

Trtspor’un haberine göre; Mevcut kadronun iskeletinin korunmasını isteyen Sergen Yalçın, yapılacak takviyelerle de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım oluşturmayı düşünüyor. Sergen Yalçın, Çeşme ’de sezonun yorgunluğunu atıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ’da buraya geçerek Yalçın ile temaslarını sürdürecek.