Beşiktaşta golcü operasyonu

Costa adım adım Kartal’a

Forvet transferinde liste başı isim olan ve son olarak Atletico Madrid’in formasını giyen, şu anda ise boşta olan Diego Costa ile yapılan görüşmelerde önemli bir yol alındı. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ilk etapta 4.5 milyon Euro isteyen İspanyol santrfor, son olarak 2.5 milyon Euro’ya indi.

Beşiktaş ise 2.3 milyon Euro’nun yanında şampiyonluk bonusu önerdi. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin, bir hayli olumlu şekilde ilerlediği bildirildi. Eğer 32 yaşındaki süperstar, Kara Kartal’ın önerisini kabul ederse gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

B planı Pukki

Costa’nın yanı sıra Edin Dzeko’ya Siyah-Beyazlı formayı giydirmek isteyen Beşiktaş, Boşnak futbolcunun transferinin olumsuz sonuçlanması halinde B planını da belirledi: Teemu Pukki.

İngiltere Championship ekiplerinden Norwich’in formasını giyen 31 yaşındaki tecrübeli forvet, geçen sezon 42 maçta 26 gol, 4 asist yaptı. 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Finlandiyalı oyuncu ile yönetimin temaslarını sürdürdüğü gelen haberler arasında.

Larin’in yerine Kolo Muani

Siyah-Beyazlılar’da Aboubakar ’ın takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer isim de Cyle Larin. Kanadalı yıldızın, boşluğunu doldurmak isteyen Siyah Beyazlılar,alternatifini belirledi.

Beşiktaş Yönetimi, Fransa Ligue1 ekiplerindenNantes’ınformasını giyen 22 yaşındaki golcüyü, Larin’in gitmesi halinde yüksek bir ihtimalle transfer edecek.

Öte yandan Fransız futbolcunun da Avrupa’da mücadele etmek istediği belirtildi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Muani, geçen sezon 41 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

Mame Diouf’a teklif gitti

Hatayspor forması ile 38 lig maçında 19 gol ve 5 asist ile sezona damga vuran isimlerden biri olan Mame Diouf için Beşiktaş teklifini sundu.

Sözleşmesi sona erecek olan ve senelik 800 bin Euro kazanan Senegalli oyuncuya, Akdeniz ekibi 900 bin Euro teklif etti. Kara Kartal ise 2+1 yıllık sözleşme üzerinden 1.3 milyon önerdi. Şimdi ise 33 yaşındaki oyuncunun yanıtı bekleniyor.

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