Spor

Beşiktaşta golcü düğümü çözülüyor

Diego Costa ’yla pazarlıklarda son aşamada bulunan Beşiktaş Yönetimi, kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Hulk ve Diouf ’a da bonservislerini almaları halinde girişimde bulunabileceklerini iletti. Yeni haftada golcü harekâtında sonuç alınması bekleniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaşta golcü düğümü çözülüyor
Beşiktaşta golcü düğümü çözülüyor

Sezon bitimiyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi ’nde başarı getirecek bir hücum hattı oluşturmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultuda İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’den ocak ayında ayrılan Diego Costa ’yı listesinin başına yazan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya son olarak 2.5 milyon Euro ’luk maaş önerisinde bulunmuştu. Yıldız ismin imza parası talebini ise geri çeviren Siyah-Beyazlılar, yeni haftada Costa ’dan olumlu geri dönüş bekliyor.

2 yeni golcü gelecek

Hücum hattını 2 yeni golcüyle takviye etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kulübün kapısından dönen ve Atletico Mineiro ’yla anlaşan Hulk ’u da tekrar gündemine aldı. Menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuyu bonservisini alıp gelmesi halinde değerlendirebileceğini ileten yönetim, ocak ayında teknik direktör Sergen Yalçın ’ın ısrarla alınmasını istediği Sambacı ’yı şartlı kabul etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 20 1 dakika okuma süresi

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