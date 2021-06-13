Beşiktaşta Ghezzal için kritik günler!

Rachid Ghezzal için Leicester City ile pazarlık halinde bulunan Beşiktaş kritik bir sürece girdi. Çifte şampiyonlukta başrolü oynayan Cezayirli yıldızın bonservisini İngiliz kulübünden almaya çalışan siyah-beyazlıların bu transferde çok sayıda rakibi bulunuyor. Ghezzal ’ın Leicester City ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

Kartal bu nedenle 4-5 milyon euro gibi bir bedel karşılığında yıldız oyuncunun bonservisini almayı planlıyor. Ancak hem bazı Arap kulüpleri hem de Avrupa ’dan birçok ekip Leicester City ile temas kurmuş durumda. Bu yüzden elini çabuk tutması gereken Beşiktaş ’ın Ghezzal ile de yıllık ücret konusunda henüz anlaşamadığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların fiyat artırmaması halinde yetenekli oyuncunun elden kaçabileceği ileri sürüldü. (Skorer)