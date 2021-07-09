Beşiktaşta Ghezzal için geri sayım

Siyah-Beyazlılar, Cezayirli kanat oyuncusunu takıma kazandırmak için artık geri sayımda… Kara Kartal ’dan yıllık 3.5 milyon Euro ’luk maaş talebini düşürmeye hazır olduğunu menajeri aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi ’ne ileten tecrübeli futbolcu, Leicester City ’yle anlaşılmasını bekliyor. İngiltere Premier Lig ekibinin elinden bir an önce çıkarmak için bonservisini 10 milyon Euro ’dan 6 milyon Euro ’ya indirdiği 29 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdüren idareciler, son olarak 4 milyon Euro ’ya kadar çıktı. Yönetimin, bu bedeli taksitli şekilde ödemeyi önerdiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Araplar ’ı reddetti

Beşiktaş formasıyla geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı 35 maçta 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek takımın çifte şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Ghezzal, Siyah-Beyazlılar ’la yola devam etmek için; Katar ve Arabistan başta olmak üzere birçok kulüpten gelen öneriyi geri çevirmişti. Yıldız isim, Siyah-Beyazlı yönetimin bonservis sorununu çözmesini bekliyor.

Baba Ghezzal: Yüzde 100 kalıyor

Rachid Ghezzal ’ın babası Mohamed Ghezzal, dün FANATİK ’e oğlunun geleceğiyle ilgili olarak özel açıklamada bulunmuştu. Baba Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş ’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde100 kariyerine Beşiktaş ’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz. Oğlumun Beşiktaş ’ın bütün oyuncularıyla arası çok iyi. İstanbul ’da ve Beşiktaş ’ta oynamak ona çok yaradı. Oğlumun bu sezon gösterdiği performansın ardından sadece Beşiktaş değil Galatasaray da bize teklif yaptı. Ama bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor” ifadelerini kullanmıştı.