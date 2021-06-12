Beşiktaşta forvete yeni aday: Ahmed Hassan

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş ‘ta transfer konusunda yıldız bir golcünün takıma kısa bir süre içerisinde katılması bekleniyor. Bu yüzdenDiegoCosta ve EdinDzeko gibi isimlerle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da rotasyonu genişletmek adına forvet hattına alternatif isimleri düşünüyor.

Son olarak Mısır basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal’ın, Yunanistan’da Olympiakos forması giyen Mısırlı golcü AhmedHassan Kouka için girişimlere başladığı yazıldı. Ayrıca Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’un yokluğunu 28 yaşındaki forvet ile dolduracağı haberin içerisinde yer aldı.