Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın iddiası!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve devam etmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, Siyah-beyazlılarla yola devam etme kararı aldı.

A Spor’da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.

Beşiktaş’ta kulüp içerisinde bir yapının olduğunu iddia eden Serdar Sarıdağ, “Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var.” dedi.