Spor

Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın iddiası!

Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın iddiası... Süper Ligde geride bıraktığımız sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaşta teknik direktör Sergen Yalçının göreve devam etmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, Siyah-beyazlılarla yola devam etme kararı aldı. A Sporda konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaşta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın iddiası!
Beşiktaşta flaş Sergen Yalçın iddiası!

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın göreve devam etmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yönetim ile son bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, Siyah-beyazlılarla yola devam etme kararı aldı.

A Spor’da konuşan Serdar Sarıdağ, Beşiktaş’ta yaşanan Sergen Yalçın krizini yorumladı.

Beşiktaş’ta kulüp içerisinde bir yapının olduğunu iddia eden Serdar Sarıdağ, “Sergen Yalçın ile yönetimin arasını bozmaya çalışan bir yapı var.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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