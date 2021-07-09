Spor

Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaşta yeni sezon çalışmaları sürerken Adem Ljajicin geleceği merak ediliyor. İtalyan takımlarının radarında olan Ljajic için yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede ayrılık kararını bildirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az
Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor
Beşiktaşta flaş ayrılık! Ljajici 3 kulüp transfer etmek istiyor

Beşiktaş ‘a imza attığı günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Sırp yıldız için yönetimden yeni bir hamle geldi.

Siyah beyazlı yönetim, Adem Ljajic’in menajeriyle yeni bir görüşme daha gerçekleştirdi. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetimi, oyuncuyu yeni sezonda kadroda kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.

Beşiktaş, yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Ljajic’in maaşını bu sezon ödemek istemiyor. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kartal’ın Sırp oyuncusu İtalya’dan Genoa ve Torino, Rusya’dan Spartak Moskova’nın radarındaydı.

Ancak Beşiktaş, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ljajic için istediği teklifi alamadı. Takvim’in haberine göre; siyah beyazlı yönetim menajeriyle yaptığı görüşmede, “Ljajic’i teknik heyet istemiyor. Bu saatten sonra transferi için her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Artık bu iş uzamasın” dediği öğrenildi. (Skorer)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

Son dakika | Beşiktaşta transferde son hedef: Luuk de Jong

14 saat önce
Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

Salih Uçandan Beşiktaş paylaşımı: Tüyler diken diken!

16 saat önce
Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

Rachid Ghezzalın babası açıkladı! Galatasaraydan teklif aldık

16 saat önce
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

17 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün