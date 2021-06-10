Spor

Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun alternatifi bulundu: Gökhan

Beşiktaşta bu sezon genç yaşına rağmen iyi bir performans ortaya koyan ve teknik direktör Sergen Yalçının güvenini boşa çıkarmayan Ersin Destanoğlu, Avrupanın radarına girmiş durumda. Siyah Beyazlılar, genç file bekçisinin ayrılması durumunda alternatifi bulmuş durumda: Gökhan Akkan.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun alternatifi bulundu: Gökhan
Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun alternatifi bulundu: Gökhan

Beşiktaş ‘ta teknik direktör Sergen Yalçın ’ın verdiği şansı çok iyi kullanarak Avrupa ’da çok sayıda takımı peşine takan Ersin Destanoğlu ’nun durumu henüz netleşmiş değil.

Fransa ’dan Nice ve Lyon ’un çok istediği başarılı eldivenin transfer olması halinde Beşiktaş ’ın Rizespor ’da forma giyen milli kaleci Gökhan Akkan ’ı transfer edeceği ifade edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 26 Bir dakikadan az

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