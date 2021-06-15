Spor

Beşiktaşta Douglas bedelsiz olarak ayrılıyor

Beşiktaş, kadroda düşünmediği Douglas için gelecek tekliflerden bonservis talep etmeyecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaşta Douglas bedelsiz olarak ayrılıyor
Beşiktaşta Douglas bedelsiz olarak ayrılıyor

Geçen sezon forma giyemeyen, şans bulduğu dönemde ise vasatı bile aşamayan Beşiktaşlı sağ bek Douglas ’ın, 1 senelik daha kontratı bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekip, Brezilyalı savunmacıyı gönderme kararı alırken, gelecek teklifler doğrultusunda bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi. Özellikle yönetimin, 1 milyon Euro maaş alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istediği bildirildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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