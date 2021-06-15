Spor
Beşiktaşta Douglas bedelsiz olarak ayrılıyor
Beşiktaş, kadroda düşünmediği Douglas için gelecek tekliflerden bonservis talep etmeyecek.
Geçen sezon forma giyemeyen, şans bulduğu dönemde ise vasatı bile aşamayan Beşiktaşlı sağ bek Douglas ’ın, 1 senelik daha kontratı bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekip, Brezilyalı savunmacıyı gönderme kararı alırken, gelecek teklifler doğrultusunda bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi. Özellikle yönetimin, 1 milyon Euro maaş alan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istediği bildirildi.