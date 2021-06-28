Spor

Beşiktaşta dev transfer operasyonu devam ediyor

Çifte kupalı sezonun finalinde birçok isimle yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, yeni takviyeler için görüşmelere hız kesmeden devam ediyor. Hulk ’un dışında; Diego Costa, Mame Diouf ve Alex Te xeira için de girişimler devam ediyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 15 dakika önce
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Beşiktaşta dev transfer operasyonu devam ediyor
Beşiktaşta dev transfer operasyonu devam ediyor

Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nda elde edilen çifte zaferin ardından kadrosundaki birçok isimle vedalaşan yönetim, yeni oyuncular için çalışma başlattı. Bu doğrultuda ilk olarak hücum hattı üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar; Vincent Aboubakar ve Cenk To sun ’la yolların ayrılması sebebiyle 2 yeni golcü alacak. Hulk ’la beraber listesindeki diğer isimler için de nabız yoklamayı sürdüren Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa için tüm sınırlarını zorluyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol forvet için yeni teklif hazırlandığı ve oyuncuya seneliği 2.7 milyon Euro ’dan 2 yıllık anlaşma önerileceği bildirildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 15 dakika önce
0 3 Bir dakikadan az

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