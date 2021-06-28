Beşiktaşta dev transfer operasyonu devam ediyor

Süper Lig ve Türkiye Kupası ’nda elde edilen çifte zaferin ardından kadrosundaki birçok isimle vedalaşan yönetim, yeni oyuncular için çalışma başlattı. Bu doğrultuda ilk olarak hücum hattı üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar; Vincent Aboubakar ve Cenk To sun ’la yolların ayrılması sebebiyle 2 yeni golcü alacak. Hulk ’la beraber listesindeki diğer isimler için de nabız yoklamayı sürdüren Kara Kartal, İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ’le yollarını ayıran Diego Costa için tüm sınırlarını zorluyor. Ocak ayından beri boşta olan İspanyol forvet için yeni teklif hazırlandığı ve oyuncuya seneliği 2.7 milyon Euro ’dan 2 yıllık anlaşma önerileceği bildirildi.