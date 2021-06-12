Beşiktaşta büyük bilinmezlik! Sergen Yalçın

Sergen Yalçın ile yapılacak yeni sözleşme şu anda taraftarın da en çok beklediği haber konumunda. Her iki tarafın isteğiyle sezon sonuna bırakılan görüşmeler, Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın daha önce dediği gibi ‘çok kolay atılacak bir imza’ haline gelmedi. İmza konusunda şampiyonluk töreninin yapıldığı 19 Mayıs’tan bu yana sonuca ulaşılamaması, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Bunların en başında da tecrübeli teknik adamın 1 yıl için 30 milyon TL istediği ve yönetimin de şu ana kadar 15 milyon TL’ye çıktığı iddiaları geliyor. Beşiktaş yönetimi ise sürekli olarak görüştüğü Sergen Yalçın ile alakalı, para konusunu çok gündeme getirmek istemiyor. Bu konunun taraftar nezdinde de tepkilere ve baskılara yol açacak boyutlara gelmesini istemeyen yönetim, orta yolu bularak anlaşacaklarını ve en geç önümüzdeki hafta bu işi net sonuca ulaştırıp imzaların atılacağını açıklamakla yetiniyor.