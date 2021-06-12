Spor

Beşiktaşta büyük bilinmezlik! Sergen Yalçın

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Sergen Yalçının imzası, kiralık oyuncuların durumu ve Aboubakarın gidişiyle ortaya çıkan santrfor eksikliğiyle transferde yoğun bir temponun içinde bulunuyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 38 1 dakika okuma süresi
Beşiktaşta büyük bilinmezlik! Sergen Yalçın
Beşiktaşta büyük bilinmezlik! Sergen Yalçın

Sergen Yalçın ile yapılacak yeni sözleşme şu anda taraftarın da en çok beklediği haber konumunda. Her iki tarafın isteğiyle sezon sonuna bırakılan görüşmeler, Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın daha önce dediği gibi ‘çok kolay atılacak bir imza’ haline gelmedi. İmza konusunda şampiyonluk töreninin yapıldığı 19 Mayıs’tan bu yana sonuca ulaşılamaması, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Bunların en başında da tecrübeli teknik adamın 1 yıl için 30 milyon TL istediği ve yönetimin de şu ana kadar 15 milyon TL’ye çıktığı iddiaları geliyor. Beşiktaş yönetimi ise sürekli olarak görüştüğü Sergen Yalçın ile alakalı, para konusunu çok gündeme getirmek istemiyor. Bu konunun taraftar nezdinde de tepkilere ve baskılara yol açacak boyutlara gelmesini istemeyen yönetim, orta yolu bularak anlaşacaklarını ve en geç önümüzdeki hafta bu işi net sonuca ulaştırıp imzaların atılacağını açıklamakla yetiniyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 38 1 dakika okuma süresi

Benzer Haberler

Son dakika: Beşiktaştan Sergen Yalçına 2. teklif!

Son dakika: Beşiktaştan Sergen Yalçına 2. teklif!

19 saat önce
Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

19 saat önce
Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

1 gün önce
Aboubakar Beşiktaşta ne yaptı? İki sezon 35 gol

Aboubakar Beşiktaşta ne yaptı? İki sezon 35 gol

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün