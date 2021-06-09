Spor

Beşiktaşta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçının kararı

Son dakika haberi... Beşiktaşta kazanılan çifte kupanın ardından Çeşmede tatilde olan Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife Düşüneyim dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçının kararını iletmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 29 Bir dakikadan az
Beşiktaşta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçının kararı
Beşiktaşta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçının kararı

Beşiktaş ‘ta son dakika gelişmesi… Çifte kupalı teknik direktör Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife “Düşüneyim” dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ’ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın’ın kararını iletmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş’ta gözler Sergen Yalçın’da… 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir’in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti. Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ile buluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin teklifini iletti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 29 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaşta zirve haftası! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir

Beşiktaşta zirve haftası! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir

13 saat önce
Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

13 saat önce
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

13 saat önce
SON DAKİKA | Beşiktaşta Rosier imza aşamasında

SON DAKİKA | Beşiktaşta Rosier imza aşamasında

14 saat önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün