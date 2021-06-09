Beşiktaşta beklenen zirve gerçekleşti! Sergen Yalçının kararı

Beşiktaş ‘ta son dakika gelişmesi… Çifte kupalı teknik direktör Sergen Yalçın, 10 milyon TL net maaş ve bonuslar şeklindeki teklife “Düşüneyim” dedi. İstediği 24 saatlik süre doluyor. Şampiyon hoca ile Emre Kocadağ’ın bir kez daha buluşması ve Sergen Yalçın’ın kararını iletmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş’ta gözler Sergen Yalçın’da… 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluklarının ardından İzmir’in Çeşme ilçesine giderken, yeni sözleşme için ilk görüşme burada gerçekleşti. Tatil için ailesiyle bu bölgeye giden Asbaşkan Emre Kocadağ, Yalçın ile buluşup, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin teklifini iletti.