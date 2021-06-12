Spor

Beşiktaşta Atibanın alternatifi Serge Aka

İlerleyen yaşı nedeniyle Atiba Hutchinsona alternatif isimler arayan Beşiktaşta gündeme yeni bir isim daha geldi. Mısır basınındaki haberler doğrultusunda Kara Kartalın, son olarak El Gouna forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Akayı istediği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 38 dakika önce
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Beşiktaşta Atibanın alternatifi Serge Aka
Beşiktaşta Atibanın alternatifi Serge Aka

İlerleyen yaşı nedeniyle Atiba Hutchinson’a alternatif isimler arayan Beşiktaş ‘ta gündeme yeni bir isim daha geldi. Mısır basınındaki haberler doğrultusunda Kara Kartal’ın, son olarak El Gouna forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Ayrıca 26 yaşındaki ön liberonun bonservisinin elinde olması sebebiyle bu transferin kolay bir şekilde sonlandırabileceği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 38 dakika önce
0 7 Bir dakikadan az

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