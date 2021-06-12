Beşiktaşta Alex Teixeira seferberliği

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının son günlerdeki tek gündemi transfer … Bu anlamda çalışmalarını harıl harıl sürdüren Çebi ve ekibi, ilk etapta bir golcü transferi yapmayı hedefliyordu.

Diğer yandan da 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlılar’da gündeme daha önce 2016 yılında Shakhtar Donetsk’ten, Çin ekibi JS Suning’e 50 milyon Euro’ya transfer olan, son olarak Jiangsu’da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal’ın, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.