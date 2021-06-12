Spor
Beşiktaşta Alex Teixeira seferberliği
Yıldız bir on numara almak isteyen Beşiktaş, son olarak Çin ekibi Jiangsuda görev yapan, sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeira için görüşmelerini sürdürüyor. Kara Kartal, bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız için tüm imkanları seferber etti. Başkan Çebi ve kurmayları, 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklara devam ediyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının son günlerdeki tek gündemi transfer … Bu anlamda çalışmalarını harıl harıl sürdüren Çebi ve ekibi, ilk etapta bir golcü transferi yapmayı hedefliyordu.
Diğer yandan da 10 numara arayışlarını sürdüren Siyah Beyazlılar’da gündeme daha önce 2016 yılında Shakhtar Donetsk’ten, Çin ekibi JS Suning’e 50 milyon Euro’ya transfer olan, son olarak Jiangsu’da görev yapan ve sezonun ikinci yarısından beri boşta olan Alex Teixeria gelmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal’ın, bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.