Spor

Beşiktaşta Alex Teixeira operasyonu tam gaz sürüyor

Brezilyalı süperstar Alex Teixeira ile 2.5 milyon Eurodan 2 senelik prensip anlaşmasına varan yönetim, oyuncunun talep ettiği 2 milyon Euroluk imza parasını da ara formüllerle çözmek üzere... Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyu Kartal yapmaya yakın...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 22 Bir dakikadan az
Beşiktaşta Alex Teixeira operasyonu tam gaz sürüyor
Beşiktaşta Alex Teixeira operasyonu tam gaz sürüyor

Uzak Doğu ekiplerinden Jiangsu FC ’yle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Kara Kartal ’ın radarına giren Alex Teixeira ’yla temaslar son hızıyla devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi ’nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Brezilyalı 10 numaranın imza parası konusundaki ısrarcı tutumu kırılmaya çalışılıyor. 31 yaşındaki Sambacı ’ya bonuslarla beraber 2 yıl için 2.5 milyon Euro teklif eden ve bu konuda anlaşma sağlayan yönetim, oyuncunun 2 milyon Euro ’luk imza parası talebini ara formüllerle çözüp sonrasında Teixeira ’ya Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 22 Bir dakikadan az

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