Spor

Beşiktaşta Adem Ljajice şok!

Sırp futbolcu, yeni sezondaki kadro planlamasında düşünülmüyor. 3.5 milyon Euro ’luk maaşı sebebiyle yönetimin bir an önce elinden çıkarmayı planladığı tecrübeli 10 numara, gitmemek için ısrarcı olursa kadro dışı kalabilir.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaşta Adem Ljajice şok!
Beşiktaşta Adem Ljajice şok!

Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında kayıp bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic, ikinci bölüm itibarıyla toparlansa da istikrarsız bir görüntü çekmişti. Yeni sezon öncesinde tecrübeli 10 numaranın menaceriyle bir görüşme gerçekleştiren idareciler, yolları ayırma kararı aldıklarını iletti. İtalya ’dan Genoa ve Torino, Rusya ’dan Spartak Moskova ve Süper Lig ’den de Adana Demirspor ’un hedefleri arasında yer alan Ljajic, henüz ayrılık için bir adım atmadı. Yönetim, yarın başlayacak yeni sezon çalışmaları öncesinde oyuncunun menacerine bir mesaj daha gönderip ayrılık olmaması halinde kadro dışı kalabileceğini ilettiği kaydedildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 9 Bir dakikadan az

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