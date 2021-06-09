Beşiktaşta Aboubakar krizi devam ediyor! Yüksek ücret istedi

Beşiktaş , geçen sezon başında Porto ’dan bedelsiz olarak aldığı, çifte kupalı sezondaki başarıda büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar ile halen anlaşabilmiş değil. Siyah beyazlı formayla 29 resmi maçta 16 gole imza atan Kamerunlu futbolcuyla imzalanan 1 yıllık sözleşme, 1 Temmuz tarihinde sona eriyor.

YÜKSEK ÜCRET iSTEDi

Beşiktaş ile geçen sezon başı toplam 1.5 milyon Euro ’ya anlaşan Vincent Aboubakar bu kez yılda 2.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık garanti ücret istedi. Yıldız oyuncu ayrıca “Dizindeki sakatlık nükseder ve uzun süreli sahalardan uzak alırsa sözleşmesi tek taraflı tazminatsız feshedilir” maddesinin iptalini talep etti.

TAViZ VERiLMEDi

Kamerunlu oyuncunun bu talebi karşısında ise yönetim 1.8 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlılar, futbolcunun temsilcisine, tüm dünyayı sarsan pandeminin halen etkilerinin devam ettiğini hatırlatırken, siyah beyazlı kulübün içinde bulunduğu maddi durumu belirtti ve bu rakamı aşmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

F.BAHÇE iDDiASI

İki taraf da ödün vermeyince görüşmeler tıkandı. Aboubakar ’a Fenerbahçe ’nin de talip olduğu hatta ezeli rakiplerinin siyah beyazlılara oranla bu futbolcuya daha yüksek ücret teklif ettiği öne sürüldü. (Hürriyet)