Spor

Beşiktaşta 4 ismin belirsizliği sürüyor

Beşiktaşta yeni sezon öncesinde 4 futbolcunun geleceği konusundaki belirsizlik halen devam ediyor. Bu isimler, NSakala, Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic...

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az
Beşiktaşta 4 ismin belirsizliği sürüyor
Beşiktaşta 4 ismin belirsizliği sürüyor

Beşiktaş ‘ta yeni sezon öncesinde 4 futbolcunun geleceği konusundaki belirsizlik halen devam ediyor. Alanyaspor ‘dan gelen N’Sakala, 35 maça çıkmasına karşın performansı ile soru işareti bırakmıştı. 30 yaşındaki sol bekin, 1 senelik daha kontratı bulunuyor.

Sezonun 2. yarısını Karagümrük’te kiralık olarak geçiren Jeremains Lens ise hocası Sergen Yalçın’dan son bir şans daha istedi. Diğer tarafta Ljajic, eski günlerinden bir hayli uzakta kaldı. 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki on numara için verilecek karar ise merak konusu.

Son olarak da pek çok sorun nedeniyle bir türlü forma giyemeyen sağ bek Douglas’ın ise gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

Beşiktaştan stoper atağı: Medhi Benatia

14 saat önce
Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

Ghezzal, Rosier ve NKoudou Aboubakarı takipten çıktı

1 gün önce
Aboubakar Beşiktaşta ne yaptı? İki sezon 35 gol

Aboubakar Beşiktaşta ne yaptı? İki sezon 35 gol

1 gün önce
Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği

Taliscanın paylaşımında Aboubakar gerçeği

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün