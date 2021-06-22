Spor

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Vidal ile ilgilenmiyoruz

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Arturo Vidalin transferiyle ilgili siyah beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz ifadelerini kullandı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 Bir dakikadan az
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Vidal ile ilgilenmiyoruz
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Vidal ile ilgilenmiyoruz

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal’in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu. 

Torunoğulları, Latercera.com’da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, “Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz” ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş transfer haberi! İtalyan basını siyah beyazlılara Marko

Beşiktaş transfer haberi! İtalyan basını siyah beyazlılara Marko

11 saat önce
Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

Beşiktaş transfer haberi! Kaleye Lunin iddiası!

18 saat önce
Niceın Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

Niceın Ersin Destanoğlu ısrarı sürüyor

19 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Harcama limitleri planları

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Harcama limitleri planları

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün