Beşiktaşlı futbolculara teklif yağıyor! Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş ’ın kadroda yer almayan oyuncularına, Süper Lig ’den birçok takımın ilgi duyduğu öğrenildi.

Milliyet’in haberine göre; Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Boyd ve Umut Nayır ’ı isterken, Lens ve Douglas ’a da diğer kulüplerin ilgi gösterdiği bildirildi. Boyd ve Umut Nayır konusunda Sergen Yalçın ’ın raporuna göre karar verecek olan yönetim, Douglas ve Lens ’i ise isteyen kulüplere bedelsiz verecek.

Beşiktaş Yönetimi, kendi kiralık gönderdiği oyuncularda da son kararı Sergen Yalçın ’a bırakacak. Başta Kartal ve Atakan olmak üzere birçok oyuncusunu kiralık veren siyah-beyazlılar, yeniden kiraya göndereceği oyunculara kamp döneminden sonra karar verecek.