Spor

Beşiktaşlı futbolcu Kevin NKoudouya talip var

Beşiktaşın sol kanat oyuncusu Kevin NKoudounun talipleri artmaya devam ediyor. Fransız futbolcu için Yunan ekibi Olympiakos devreye girdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 21 Bir dakikadan az
Beşiktaşlı futbolcu Kevin NKoudouya talip var
Beşiktaşlı futbolcu Kevin NKoudouya talip var

Beşiktaş ’taki inişli çıkışlı performansı sebebiyle sık sık eleştirilerin hedefinde yer alan Kevin N ’Koudou ’ya transfer ilgisi devam ediyor. Fransız kanat oyuncusunu geçen sezon da isteyen Yunanistan ekibi Olympiakos ’un, yine tecrübeli ismin peşinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, bu konuda aceleci olmadığı ve teknik ekiple imzaların atılması sonrasında N ’Koudou ’nun geleceğinin şekillendirileceği belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

1 gün önce
Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

Galatasaray ve Beşiktaşın ilgilendiği Laxalt, Dinamo Moskovaya

1 gün önce
ÖZET | İsviçre - Türkiye maç sonucu: 3-1

ÖZET | İsviçre – Türkiye maç sonucu: 3-1

1 gün önce
Şenol Güneşten EURO 2020 yorumu: Sorumlusu benim! Sınavı iyi

Şenol Güneşten EURO 2020 yorumu: Sorumlusu benim! Sınavı iyi

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün