Spor
Beşiktaşlı futbolcu Kevin NKoudouya talip var
Beşiktaşın sol kanat oyuncusu Kevin NKoudounun talipleri artmaya devam ediyor. Fransız futbolcu için Yunan ekibi Olympiakos devreye girdi.
Beşiktaş ’taki inişli çıkışlı performansı sebebiyle sık sık eleştirilerin hedefinde yer alan Kevin N ’Koudou ’ya transfer ilgisi devam ediyor. Fransız kanat oyuncusunu geçen sezon da isteyen Yunanistan ekibi Olympiakos ’un, yine tecrübeli ismin peşinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, bu konuda aceleci olmadığı ve teknik ekiple imzaların atılması sonrasında N ’Koudou ’nun geleceğinin şekillendirileceği belirtildi.