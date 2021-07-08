Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaş, beklenen transferi açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Salih Uçan’a “Beşiktaş ’a hoş geldin” dedi.

Bucaspor’da oynarken Beşiktaş’a karşı çıktığı bir maçta unutamadığı bir anıyı paylaşan Salih Uçan, “Isınırken Beşiktaş taraftarı Quaresma’ya öyle bir bağırdı ki neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov dedim tüylerim diken diken oldu” dedi.