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Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov
Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, beklenen transferi açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Salih Uçana Beşiktaş ’a hoş geldin dedi. Salih Uçan yaptığı ilk açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı bir anıyı anlattı.
Beşiktaş, beklenen transferi açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Salih Uçan’a “Beşiktaş ’a hoş geldin” dedi.
Bucaspor’da oynarken Beşiktaş’a karşı çıktığı bir maçta unutamadığı bir anıyı paylaşan Salih Uçan, “Isınırken Beşiktaş taraftarı Quaresma’ya öyle bir bağırdı ki neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov dedim tüylerim diken diken oldu” dedi.