Spor

Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaşta son dakika transfer gelişmesi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, beklenen transferi açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Salih Uçana Beşiktaş ’a hoş geldin dedi. Salih Uçan yaptığı ilk açıklamada Beşiktaş ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov
Beşiktaşın yeni transferi Salih Uçandan ilk açıklama: Vaov

Beşiktaş, beklenen transferi açıkladı. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Salih Uçan’a “Beşiktaş ’a hoş geldin” dedi.

Bucaspor’da oynarken Beşiktaş’a karşı çıktığı bir maçta unutamadığı bir anıyı paylaşan Salih Uçan, “Isınırken Beşiktaş taraftarı Quaresma’ya öyle bir bağırdı ki neredeyse kulaklarımı kapatıyordum. Vaov dedim tüylerim diken diken oldu” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 24 Bir dakikadan az

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