Beşiktaşın transfer politikası: Sessiz ama derinden

Siyah-Beyazlılar; Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferleri konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Kara Kartal, geçen sezon çifte kupa kaldırdığı sezona damga vuran sağ koridoru aynı şekilde korumaya çok yakın…

Hücum hattında da önemli bir operasyon başlatan idareciler; Diego Costa ve Alex Teixeira ’da da geri sayımda… İki futbolcuya da teklifini yapan Beşiktaş, acele etmeden bu 2 ismi de kulüp limitleri içinde kalarak bitirmeyi hedefliyor

Leicester ’dan indirim üstüne indirim!

Rachid Ghezzal ’in transfer görüşmeleri için önceki gün İstanbul ’a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anoir Fazuli, gazetemizden Gökmen Özcan ’a açıklamalarda bulunmuştu. Fazuli, “Olumsuz bir durum yok. Ben, anlaşacağımızı umuyorum. Ghezzal ’ın önceliği para değil. Eğer böyle olsaydı Orta Doğu ’dan gelen 4 milyon Euro ’luk teklifleri kabul ederdi” ifadelerini kullanmıştı. İlk temasta 3.5 milyon Euro ’luk maaş talebinde indirime gidip 3 milyon Euro ’ya inen Ghezzal ’e, yönetim ise 1.8 milyon Euro teklif etmişti. Yönetimin, bonus formülüyle oyuncuyu ikna etmesi planlanıyor. Yıldız isim için 2 ay önce kapıyı 10 milyon Euro ’dan açsa da bir an önce elinden çıkarmak için 6 ardından da 3.5 milyon Euro ’ya kadar inen Leicester ’la da sonrasında bonservis görüşmesi yapılacak.

Valentin Rosier ’de mutlu son yakın…

Fransız sağ bekle yeni sezonda da yola devam etmek için anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcunun kulübü Sporting ’i de ikna etmeye çok yaklaştı. Yönetimin, yaklaşık 4 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 ’lik pay konusunda Portekiz ekibiyle anlaştığı ve son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı belirtildi. Başarılı futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul ’a gelip takım kampına katılma ihtimali bulunuyor. Öte yandan Galatasaray ’ın da kendisi için devreye girmesi sonrasında Rosier ’in, menajeri aracılığıyla Cim Bom ’a, “Ben Beşiktaş ’la anlaştım” mesajını ilettiği belirtildi.

Alex Teixeira ’da geri sayım!

Uzak Doğu macerasını tamamlamasının ardından soluğu ülkesi Brezilya ’da alan dünyaca ünlü yıldız 10 numara Alex Teixeira için girişimler tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın isteği doğrultusunda başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan yönetim, son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da bonus teklifinde bulunmuştu. Adem Ljajic ’in 3.5 milyon Euro ’luk maaş yükünden henüz kurtulamayan yönetim, bundan dolayı bu isim için maksimum bu seviyeye çıkabiliyor. Yakın arkadaşı Josef de Souza aracılığıyla yıldız ismi Beşiktaş ’a gelmeye ikna eden yönetimin, bir süre daha sürmesi planlanan pazarlıkların ardından Teixeira ’yı Kartal yapması bekleniyor

Golcüde hedef ille de Costa

Golcü hamlesi doğrultusunda listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, bu futbolculardan son olarak Diego Costa ’nın üzerine yoğunlaşmıştı. 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı 2.5 milyon Euro ’luk bonuslu teklifi 2 milyon 750 bin Euro seviyesine çeken yönetim, oyuncunun Kartal ’ı tercih etmesini bekliyor. Portekiz ekibi Benfica ’nın da ciddi şekilde ilgilendiği başarılı futbolcunun, ailesiyle tatilini tamamladıktan sonra Siyah-Beyazlılar ’a kararını iletmesi bekleniyor. Transfer döneminin bitimine uzun bir süre olması sebebiyle yönetim, bu oyuncuda aceleci davranmayıp işi kendi belirlediği şartlarda bitirmek istiyor.

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