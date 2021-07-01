Spor

Beşiktaşın transfer listesindeki Seferovic yıldızlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Beşiktaşın transfer listesinde yer alan Haris Seferovic, Fransa karşısında 2 golle yıldızlaştı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
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Beşiktaş , Aboubakar’ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlamıştı. Siyah-Beyazlılar’ın listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica’nın İsviçreli forveti Seferovic’ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre’de maça 11’de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti. 90. dakikada Gavranovic’in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 5 saat önce
0 10 Bir dakikadan az

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