Spor
Beşiktaşın Slovakya kampı iptal edildi
Beşiktaşın Slovakya ’da gerçekleştirilmesi planlanan hazırlık kampı iptal edildi.
Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Futbol A Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya ’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir. Siyah-beyazlılarımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde gerçekleştirecektir” denildi.