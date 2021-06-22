Spor

Beşiktaşın Slovakya kampı iptal edildi

Beşiktaşın Slovakya ’da gerçekleştirilmesi planlanan hazırlık kampı iptal edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaştan PCR testi açıklaması! TFF kabul etmedi
Beşiktaştan PCR testi açıklaması! TFF kabul etmedi

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Futbol A Takımımızın 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya ’da gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıkları ilk etap kampı, Slovakya hükümetinin Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği zorunlu karantina uygulaması nedeniyle iptal edilmiştir. Siyah-beyazlılarımız, yeni sezon hazırlıklarının ilk etap çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde gerçekleştirecektir” denildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 16 Bir dakikadan az

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