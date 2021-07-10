Spor

Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

Beşiktaşın kadrosuna katmak istediği belirtilen Sportingden Andraz Sporarın kendisine talip olan iki Fransız ekibini transfer adına daha öncelikli değerlendirdiği belirtiliyor.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 dakika önce
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Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa
Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ‘a listesinde yer alan Andraz Sporar’dan kötü haber geldi. Portekiz basınının haberlerine göre Sporar, Beşiktaş’ın resmi teklifine rağmen rotasını Fransa’ya çevirmiş durumda. 

A Bola’nın haberine göre Sporar, artık Sporting’de kalmayacakken oyuncunun temsilcileri Fransa’dan iki takımın teklifine odaklanmış durumda. Oyuncuya ilk teklifin 5 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile Beşiktaş’tan geldiği belirtilse de Sporar’ın kariyerine daha üst seviye bir ligde devam etmek istediği aktarılmakta.

Adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Sporar’ın Türkiye’den gelen tekliflerden önce İtalya ve Fransa seçeneklerini öncelikli tuttuğu ve özellikle de Fransa’dan iki takımın tekliflerine sıcak baktığı belirtiliyor. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az

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