Beşiktaşın istediği Diego Costa tarih verdi!

Siyah-Beyazlılar’ın forvet transferindeki bir numaralı hedefi olan Diego Costa, geleceğiyle ilgili olarak Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak 2.5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğu Brezilya asıllı İspanyol golcü, “Menacerime gelen birçok teklif var. Geleceğimle ilgili olarak kararımı yeni sezonda vereceğim” sözlerini sarf etti.