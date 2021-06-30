Spor

Beşiktaşın istediği Diego Costa tarih verdi!

Beşiktaşın kadrosuna katmak istediği Brezilya asıllı İspanyol forvet Diego Costa, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
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Beşiktaşın istediği Diego Costa tarih verdi!
Beşiktaşın istediği Diego Costa tarih verdi!

Siyah-Beyazlılar’ın forvet transferindeki bir numaralı hedefi olan Diego Costa, geleceğiyle ilgili olarak Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Yönetimi’nin son olarak 2.5 milyon Euro maaş önerisinde bulunduğu Brezilya asıllı İspanyol golcü, “Menacerime gelen birçok teklif var. Geleceğimle ilgili olarak kararımı yeni sezonda vereceğim” sözlerini sarf etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 24 dakika önce
0 17 Bir dakikadan az

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