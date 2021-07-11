Spor

Beşiktaşın İspanya kampındaki hazırlık maçları belli oldu

Beşiktaş, 2.etap kamp çalışmalarını 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya ’nın Alicante şehrinde yapacak. Burada 3 hazırlık maçı oynanacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 13 Bir dakikadan az
Beşiktaşın İspanya kampındaki hazırlık maçları belli oldu
Beşiktaşın İspanya kampındaki hazırlık maçları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş ‘ın İspanya kampı detayları belli oldu.

24 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde İspanya’nın Alicante şehrinde kampa girecek olan Siyah-Beyazlılar, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş’ın İspanya’daki hazırlık maçı programı şöyle;

27 Temmuz Beşiktaş – Real Mallorca

31 Temmuz Beşiktaş – Levante

4 Ağustos Beşiktaş – Getafe

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

1 gün önce
Beşiktaştan Brumaya transfer teklifi

Beşiktaştan Brumaya transfer teklifi

1 gün önce
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Fenerbahçe ve Galatasaraya

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Fenerbahçe ve Galatasaraya

1 gün önce
Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

Beşiktaşın istediği Sporarın önceliği Fransa

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün