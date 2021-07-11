Spor
Beşiktaşın İspanya kampındaki hazırlık maçları belli oldu
Beşiktaş, 2.etap kamp çalışmalarını 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya ’nın Alicante şehrinde yapacak. Burada 3 hazırlık maçı oynanacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde devam eden Beşiktaş ‘ın İspanya kampı detayları belli oldu.
24 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde İspanya’nın Alicante şehrinde kampa girecek olan Siyah-Beyazlılar, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş’ın İspanya’daki hazırlık maçı programı şöyle;
27 Temmuz Beşiktaş – Real Mallorca
31 Temmuz Beşiktaş – Levante
4 Ağustos Beşiktaş – Getafe