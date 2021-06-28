Spor

Beşiktaşın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu

Yeni sezona Sergen Yalçın ile hazır bir şekilde başlamak isteyen Kartal, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe ile karşı karşıya gelecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaşın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu
Beşiktaşın hazırlık maçlarındaki rakiplerinden biri belli oldu

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş , gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek.

Siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezonda da bu başarılarını sürdürmek istiyor.

3 kulvarda önemli hedefleri bulunan Kara Kartal, hazırlık maçlarıyla takımını maraton için hazır hale getirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ, GETAFE İLE KARŞILAŞACAK

Siyah beyazlıların oynayacağı hazırlık maçlarından biri belli oldu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, 4 Ağustos’ta Beşiktaş ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. İki takım İspanya’da karşı karşıya gelecek. (A Spor)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 15 Bir dakikadan az

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