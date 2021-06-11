Beşiktaşın gündemindeki Aboubakara Al Ittihaddan 4 milyon

Beşiktaş ile yeni sezon için henüz anlaşma sağlayamayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Ojogo’nun İspanyol medyası AS’a dayandırdığı habere göre 29 yaşındaki futbolcu ile Avrupa devi Valencia da ilgileniyor. Haberde ayrıca, Aboubakar’ın Suudi Arabistan ekipleri Al Ittihad ile Al Nasr’ın da gündeminde olduğu ve Al Ittihad’ın yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.