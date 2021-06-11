Spor

Beşiktaşın gündemindeki Aboubakara Al Ittihaddan 4 milyon

Geçtiğimiz sezon Beşiktaşta lig şampiyonluğu yaşayan ve henüz siyah beyazlılarla yeni sözleşme imzalamayan Vincent Aboubakar ile İspanyol devi Valencia, Arap ekipleri Al Ittihad ve Al Nasr ilgileniyor. Al Ittihadın Kamerunlu golcüye yıllık 4 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
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Beşiktaşın gündemindeki Aboubakara Al Ittihaddan 4 milyon
Beşiktaşın gündemindeki Aboubakara Al Ittihaddan 4 milyon

Beşiktaş ile yeni sezon için henüz anlaşma sağlayamayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Ojogo’nun İspanyol medyası AS’a dayandırdığı habere göre 29 yaşındaki futbolcu ile Avrupa devi Valencia da ilgileniyor. Haberde ayrıca, Aboubakar’ın Suudi Arabistan ekipleri Al Ittihad ile Al Nasr’ın da gündeminde olduğu ve Al Ittihad’ın yıllık 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 9 saat önce
0 21 Bir dakikadan az

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