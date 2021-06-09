Spor

Beşiktaşın Edin Dzeko transferinde sessiz bekleyiş

Beşiktaşın golcü listesinin başlarında olan Romanın yıldız futbolcusu Edin Dzekoda belirsizlik hakim. Tatilini Türkiye ’de Marmaris ’te sürdüren Boşnak yıldızla ilgili Roma ’lı idarecilerle temasa geçen Siyah Beyazlılar, kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak Romada yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle nasıl bir yapılanma olacağı merak konusu oldu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
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Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık
Beşiktaş haberi: Edin Dzekoda kıran kırana pazarlık

Mourinho ’nun göreve gelmesiyle sürpriz bir şekilde takımdan gönderilecekler arasına adı yazılan Edin Dzeko da Kartal ’ın güçlü golcü adaylarından. Tatilini Türkiye ’de Marmaris ’te sürdüren Boşnak yıldızla ilgili Roma ’lı idarecilerle temasa geçen Siyah Beyazlılar, kiralama teklifinde bulunmuştu.

Kulübün kendisi hakkında net kararını bekleyen Dzeko da şimdilik önerilere yanıt vermiyor. Beşiktaş , İtalyan devinden dekesin bir cevap alabilmiş değil. İsmi MLS kulüpleriyle de geçen Dzeko ’yla ilgili şuan sessiz bir bekleyiş söz konusu. Kartal gelişmelere göre Bosna Hersek ’li futbolcunun transferinde yol haritasını belirleyecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 30 Bir dakikadan az

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