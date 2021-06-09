Beşiktaşın Edin Dzeko transferinde sessiz bekleyiş

Mourinho ’nun göreve gelmesiyle sürpriz bir şekilde takımdan gönderilecekler arasına adı yazılan Edin Dzeko da Kartal ’ın güçlü golcü adaylarından. Tatilini Türkiye ’de Marmaris ’te sürdüren Boşnak yıldızla ilgili Roma ’lı idarecilerle temasa geçen Siyah Beyazlılar, kiralama teklifinde bulunmuştu.

Kulübün kendisi hakkında net kararını bekleyen Dzeko da şimdilik önerilere yanıt vermiyor. Beşiktaş , İtalyan devinden dekesin bir cevap alabilmiş değil. İsmi MLS kulüpleriyle de geçen Dzeko ’yla ilgili şuan sessiz bir bekleyiş söz konusu. Kartal gelişmelere göre Bosna Hersek ’li futbolcunun transferinde yol haritasını belirleyecek.