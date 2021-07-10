Spor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 34 dakika önce
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, küçük oyunların yer aldığı kondisyon ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarına yarın (8 Temmuz) saat 18.00 ’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 34 dakika önce
0 9 Bir dakikadan az

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