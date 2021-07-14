Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri ’ndeki idmanda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde denge, kuvvet ve kondisyon çalışması üzerinde duruldu.

Salonda gerçekleştirilen idman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.