Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 19 dakika önce
0 8 Bir dakikadan az
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İki grup halinde salonda yapılan idman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli denge, kuvvet ve dayanıklılık testleriyle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 19 dakika önce
0 8 Bir dakikadan az

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