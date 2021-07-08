Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Süper Lig ’de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yarın yapacak.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 Bir dakikadan az
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak

Slovakya ’da planlanan ilk etap kampını pandemi ve karantina uygulamaları nedeniyle iptal eden Beşiktaş , hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat Demir Tesisleri ’nde gerçekleştirecek.

Çalışmalarını 15 Temmuz ’a kadar İstanbul ’da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek.

Yarın akşam 18.00 ’de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. İdman öncesi bir futbolcu ise medyanın sorularını cevaplayacak.

AA

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 3 saat önce
0 13 Bir dakikadan az

Benzer Haberler

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık anlaşma sağladı

24 saat önce
Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

Son dakika Beşiktaş transfer haberi! Ghezzal olmazsa Robert Skov

1 gün önce
Son dakika Beşiktaş haberi! Aboubakar neden ayrıldığını açıkladı

Son dakika Beşiktaş haberi! Aboubakar neden ayrıldığını açıkladı

1 gün önce
Beşiktaşta son dakika Atiba ve Gökhan Töre gelişmesi! Teklif

Beşiktaşta son dakika Atiba ve Gökhan Töre gelişmesi! Teklif

1 gün önce
Yorumları Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün