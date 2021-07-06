Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ’nın UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ’ndaki rakipleri belirlendi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 48 dakika önce
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Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı’nın UEFA Şampiyonlar Ligi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, online gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Beşiktaş , İtalya ’nın Juventus, Avusturya ’nın St. Pölten ve Makedonya ’nın Kamenica Sasa ekipleriyle 8. Grup ’ta yer aldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 1. Eleme Turu ’nda Beşiktaş, 18 Ağustos ’ta St. Pölten ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, St. Pölten ’i yenmesi halinde Juventus- Kamenica Sasa maçının galibiyle 21 Ağustos ’ta final karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlı takım, St. Pölten ’e mağlup olması halinde ise Juventus-Kamenica Sasa maçının mağlubuyla 21 Ağustos ’ta üçüncülük müsabakası oynayacak.

İSTANBUL (AA)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 48 dakika önce
0 17 Bir dakikadan az

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