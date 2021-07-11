Beşiktaş ve Galatasaray arasında Ghezzal transfer savaşı!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal’ın performansı büyük beğeni toplamıştı. Sezonun yıldızları arasında yer alan Cezayirli için kıyasıya bir transfer yarışı yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarla olan kiralık sözleşmesi biten 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da teklif yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün teklifini dinleyen Rachid Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş’la masaya oturacak ve daha sonra oyuncusuyla birlikte teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bir süre önce görüştüğü Rachid Ghezzal’ın menajeri Anouir Fazuli, Beşiktaş’la masaya oturmak için İstanbul’a gelecek.

Fazuli ile yapılacak pazarlıklarda Cezayirli kanat oyuncusuna 3 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro maaş teklif edilecek.

Teklif paketinde Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için bonuslar da yer alacak. 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce bu görüşmelerin neticelenmesini beklerken Leicester City konusunda Beşiktaş yönetimine kendisinin de yardımcı olmaya çalışacağını aktardı.

Yeniden yükselişe geçtiği siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Ghezzal, Suudi Arabistan’dan gelen yıllık 4 milyon euro maaşlı sözleşme teklifini ise geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ YAZISINI KALDIRDI!

Öte yandan Cezayirli futbolcu, Instagram hesabının profilinde yer alan Beşiktaş yazısını ve Kartal emojisini kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte sosyal medyada tartışmalar başladı.

KARTAL’DAN BRUMA ATAĞI

Forvet oyuncularıyla temaslarını sürdüren Beşiktaş, kanat mevkii için de nabız yoklamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce Galatasaray’da da forma giyen Bruma’yı kadrosuna katmak istiyor.

Kartal, Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ın her iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu için devreye girdi. Beşiktaş’ın oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtilirken, PSV’nin, bonservisiyle vermeyi planladığı ve kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı ifade edildi.

ABDÜLKERİM ‘BEŞİKTAŞ’ DEDİ

Beşiktaş Kaan Ayhan’dan sonuç alamayınca stoper mevkii için Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki oyuncu karşılığında 1 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcu takası önereceği öğrenildi.

İyi bir sezon geçirmesinin ardından talipleri artan Bardakçı için geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın da nabız yokladığı ifade edildi. Ancak başarılı stoperin, Beşiktaş’ta oynamayı daha çok istediği, bu sebeple Galatasaray’ı şu an için geri çevirdiği kaydedildi.

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