Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçenin ilgilendiği Ahmed Kutucunun menajeri

Almanya Bundesligaya veda eden Schalke 04ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Ligde forma giymeye hazırlanıyor. Gurbetçi forvetin menajeri Ersin Akan, Ahmed Kutucu, Milli Takımda da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak diye konuştu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Almanya Bundesliga’ya veda eden Schalke 04’ün Türk futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig’de forma giymeye hazırlanıyor. Gurbetçi forvetin menajeri Ersin Akan, “Ahmed Kutucu, Milli Takım ‘da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynayacak” diye konuştu.

Ersin Akan, “Ahmed Kutucu’nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2. lige düştü. Takımdan ayrılmaya karar verdi” ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından gözler Ahmed Kutucu’nun yeni takımına çevrildi. Gelen bilgilere göre genç yıldızla Beşiktaş ve Fenerbahçe yakından ilgileniyor. (Takvim)

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 11 Bir dakikadan az

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