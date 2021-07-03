Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe Sporar için kapışıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, Andraz Sporar için karşı karşıya geldi. Portekiz basını ezeli rakiplerin Sloven golcüyü kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da bulunan Andraz Sporar’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 6 Bir dakikadan az

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