Beşiktaş ve Fenerbahçe Sporar için kapışıyor

Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Portekiz basınından A Bola’nın haberine göre, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe bonservisi Portekiz ekibi Sporting Lizbon’da bulunan Andraz Sporar’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi.