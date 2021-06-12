Spor

Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting Lizbona teklifini sundu

Beşiktaş son dakika transfer haberi... Siyah Beyazlı ekibin Fransız sağ bek Valentin Rosier için Sporting Lizbona 500 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklif ettiği iddia edildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
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Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting Lizbona teklifini sundu
Beşiktaş, Valentin Rosier için Sporting Lizbona teklifini sundu

Beşiktaş , Valentin Rosier transferi için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta harika bir performans gösteren ve Sergen Yalçın’ın değişilmezleri arasında yer alan Rosier için Sporting Lizbon’a teklif yapıldı.

A Spor’un haberi göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz ekibine 500 bin Euro kiralama, 2 milyon 500 bin Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon Sporting’den 1 yıllığına kiralanan Rosier, Siyah Beyazlı formayla 37 resmi maçta çıktı, 3 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği aktarılırken, Rosier’in futbol hayatını Beşiktaş’ta sürdürmek istediği vurgulandı.

Fransız sağ bek, Kartal’da ortaya koyduğu etkili performansla adeta göz kamaştırdı ve futbol otoriteleri tarafından sezonun en iyi sağ beki olarak gösterildi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 2 saat önce
0 19 Bir dakikadan az

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