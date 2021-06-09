Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

Sağ bek konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier’i kadrosunda tutmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Ancak diğer yandan da her ihtimali düşünen Beşiktaş Yönetimi, uygun maliyetli sağ bek bakıyor. Tam bunların konuşşulduğu sırada ise Sİyah Beyazlılar’ı sevindiren bir haber geldi. Kariyerinde 3 sene boyunca Barcelona’da görev yapan, son olarak da Sevilla’nın formasını giyen Aleix Vidal, kulübüyle karşılıklı anlaşarak, 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrıldı.