Spor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

Daha önce Barcelona ’da oynayan, son olarak da önceki gün Sevilla ile karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrılan Aleix Vidal boşa çıktı. Beşiktaş da bonservis sorunu bulunmayan 31 yaşındaki savunmacı için düğmeye bastı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor: Aleix Vidal

Sağ bek konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , geçen sezon kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier’i kadrosunda tutmak için harıl harıl çalışmalarını sürdürüyor. Ancak diğer yandan da her ihtimali düşünen Beşiktaş Yönetimi, uygun maliyetli sağ bek bakıyor. Tam bunların konuşşulduğu sırada ise Sİyah Beyazlılar’ı sevindiren bir haber geldi. Kariyerinde 3 sene boyunca Barcelona’da görev yapan, son olarak da Sevilla’nın formasını giyen Aleix Vidal, kulübüyle karşılıklı anlaşarak, 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrıldı. 

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 4 saat önce
0 36 Bir dakikadan az

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