Spor

Beşiktaş transfer | Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş transfer haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Salih Uçan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaştığını açıklamıştı. Tivibu Sporda konuşan yazarımız Erman Özgür, Beşiktaştaki Salih Uçan gelişmesini yorumladı.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Salih Uçan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaştığını açıklamıştı.

Tivibu Spor’da konuşan yazarımız Erman Özgür, Beşiktaş’ta yaşanan Salih Uçan gelişmesini yorumladı.

Beşiktaş’ın şampiyon olmasına rağmen verim alamadığı bölgenin ofansif 8-10 numara olduğunu ifade eden Erman Özgür, “O bölgeye çok iyi transfer. Harika bir sezon geçirdi. Hem Şampiyonlar Ligi’nde oynarsa değerini arttırabilecek hem de ligde istikrarlı bir şekilde Beşiktaş orta sahasını toparlayacak bir isim olarak görüyorum.” dedi.

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 6 saat önce
0 18 Bir dakikadan az

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