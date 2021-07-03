Beşiktaş transfer | Salih Uçan açıklaması!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan Salih Uçan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anlaştığını açıklamıştı.

Tivibu Spor’da konuşan yazarımız Erman Özgür, Beşiktaş’ta yaşanan Salih Uçan gelişmesini yorumladı.

Beşiktaş’ın şampiyon olmasına rağmen verim alamadığı bölgenin ofansif 8-10 numara olduğunu ifade eden Erman Özgür, “O bölgeye çok iyi transfer. Harika bir sezon geçirdi. Hem Şampiyonlar Ligi’nde oynarsa değerini arttırabilecek hem de ligde istikrarlı bir şekilde Beşiktaş orta sahasını toparlayacak bir isim olarak görüyorum.” dedi.