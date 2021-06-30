Spor

Beşiktaş transfer haberleri! Premier Ligden Larin ısrarı!

Kanadalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinin ısrarı sürüyor. Beşiktaş ’la 1 yıllık kontratı kalan 25 yaşındaki hücumcu için belirlenen bonservis bedeli, 20 milyon Euro (210 milyonTL).

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
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Beşiktaş transfer haberleri! Premier Ligden Larin ısrarı!
Beşiktaş transfer haberleri! Premier Ligden Larin ısrarı!

Beşiktaş ’ta geçen sezon kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Cyle Larin, 45 maçta 23 gol ve 6 asistle oynamıştı. Kulüple 1 yıllık daha kontratı bulunan 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig ’den birçok kulübün ilgisi devam ediyor. Yeni dönemde Ada ’nın yolunu tutmayı planlayan başarılı oyuncu için resmi teklif bekleyen yönetim, 20 milyon Euro ’luk bir öneri gelmesi halinde Larin ’i göndermeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ’ın ısrarla takımda tutulmasını istediği Kanadalı hücumcu, ara transfer döneminde West Ham ve Crystal Palace ’tan gelen teklifleri Beşiktaş ’ın kararı sonrasında geri çevirmişti.

Beşiktaş Gazetesi

fotoğrafı Beşiktaş Gazetesi Bir e-posta göndermek 1 saat önce
0 20 Bir dakikadan az

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